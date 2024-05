Irmão de Dino assume órgão do MPF e diz que escola cívico-militar precisa ser “rigorosamente esquadrinhada”

Nicolao Dino disse que se compromete a garantir “pleno funcionamento” e a conclusão dos trabalhos da comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, que ele considerou um mecanismo “essencial” para implementar a justiça de transição no Brasil.

A comissão tinha o objetivo de reconhecer as pessoas mortas ou desaparecidas em razão de suas atividades políticas, como durante a ditadura militar. Foi extinta no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

“Democracia significa garantir, até mesmo para prevenir, o direito à memória e à verdade, e ainda promover a responsabilidade de quem buscou ceifá-la no contexto de regimes autoritários, repressivos ou negacionistas, nos quais resultaram graves violações de direitos humanos”, declarou Nicolao.

O novo chefe da PFDC também citou em sua fala as enchentes no Rio Grande do Sul, relacionando os eventos às mudanças no clima e “desdobramentos da ação humana”.

“É fora de qualquer dúvida de que os pobres, seguimentos sociais mais desfavorecidos, mais vulnerabilizados, os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, mulheres, crianças e idosos, todos esses são os que mais sofrem as nefastas consequências dos desastres climáticos”, afirmou.

“Injustiça socioambiental e racismo ambiental caminham de braços dados”.

PFDC

Nicolao Dino foi eleito para o posto em 14 de maio pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).

Ele foi indicado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet e assume o posto no lugar do subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, que comandou a PFDC entre 2020 e 2024.

Em seu discurso de despedida, Vilhena destacou o período que ficou à frente do órgão. Citou, por exemplo, a atuação durante a pandemia de covid-19, as eleições 2022 e a “tentativa de golpe” em 8 de janeiro de 2023.

A PFDC coordena as áreas relacionadas aos direitos do cidadão no MPF, como o combate ao racismo, reforma agrária e prevenção à tortura.

É comum, por exemplo, que a PFDC envie ofícios aos governos recomendando melhorias na efetividade dos direitos dos cidadãos.

No passado, o órgão já atuou para cobrar do poder público a implementação de políticas de prevenção a desastres ambientais, como o que agora assola o Rio Grande do Sul.