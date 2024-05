Flamengo enfrenta Millonarios para decidir futuro na Libertadores

O Flamengo vive uma terça-feira (28) decisiva pela Copa Libertadores da América. A equipe brasileira enfrenta o Millonarios (Colômbia), no estádio do Maracanã, pela última rodada do Grupo E da competição continental. A Rádio Nacional transmite o duelo, ao vivo, a partir das 21h (horário de Brasília).

O Rubro-Negro, que ocupa o segundo lugar do Grupo E da competição continental com sete pontos conquistados, no momento ainda não está classificado às oitavas de final da competição e pode até terminar esta primeira fase como líder do grupo. Para isto precisa vencer o jogo desta quarta e torcer para que o Palestino (Chile) supere o líder Bolívar (Bolívia), em La Paz.

A expectativa é de que o Maracanã esteja lotado, com cerca de 60 mil torcedores, para a partida decisiva. “Sabemos da importância do jogo e só depende de nós para passar de fase. Contamos com o apoio do torcedor para nos empurrar e sair do estádio com a vitória e a classificação, tão importante para a sequência do ano”, declarou o volante Allan.

Sem poder contar com o zagueiro Léo Pereira, que está com uma lesão na coxa, o técnico Tite deve armar o Flamengo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Erick Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson (Bruno Henrique); Cebolinha e Pedro.

Já o Millonarios chega à partida sem chance alguma de avançar para a próxima fase da Copa Libertadores. Porém, a expectativa é de que o técnico Alberto Gamero mande a campo o que tem de melhor. Um desfalque certo é o atacante colombiano Leonardo Castro, que está machucado. Quem deve aparecer na equipe titular é o zagueiro Llinás, após cumprir suspensão.