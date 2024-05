Influenciadora Juh Vellegas sofre acidente de carro e vai parar no PS

A influenciadora digital Juh Vellegas, de 30 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 28, na rua Santa Maria, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, a criadora de conteúdo vinha do restaurante do seu irmão na região e enquanto trafegava na rua, inesperadamente colidiu contra um veículo modelo Onix de cor, prata. O carro de Juliana bateu frontalmente na lateral do outro automóvel.

Com o impacto, Juh desmaiou. Populares que passavam no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica foi enviada.

Os Paramédico prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a influenciadora digital ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

VEJA O VÍDEO: