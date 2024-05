Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Rio Branco

O feriado nacional de Corpus Christi nesta quinta-feira (31) e o ponto facultativo na sexta-feira (31), decretado pelo governo do estado, alteram o funcionamento de diversos serviços. Serviços essenciais como saúde e segurança, incluindo delegacias e hospitais, serão mantidos. Veja a seguir o que abre e fecha durante o feriado prolongado.

Os Órgãos do Governo devido ao ponto facultativo e ao feriado, órgãos públicos como a Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) suspenderão os serviços, que serão retomados na segunda-feira (1).

Correios: As agências dos Correios não funcionarão na quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. As atividades serão retomadas na sexta-feira (31).

TJAC: O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) seguirá o esquema de plantão durante o feriado, conforme a decisão do Executivo.

Bancos: As agências bancárias fecharão no feriado de Corpus Christi, dia 30 de maio, e não realizarão compensações bancárias, incluindo a TED. Entretanto, transações via PIX estarão disponíveis normalmente. O atendimento presencial será retomado na sexta-feira (31).

Shopping: O Via Verde Shopping operará em horário normal, das 10h às 22h, durante os dois dias.