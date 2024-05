Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Certo e errado

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Como fazer o certo se andamos discordando sobre o que seja certo ou errado? Toda criança compreende rapidamente ao longo de seu desenvolvimento a diferença entre o certo e o errado, e as consequências de cada uma das opções, e pela rapidez da assimilação até parece que nascemos com essa distinção implícita em nossas naturezas.

Demora mais, porém, e sem garantia de acontecer, para aprendermos os valores da razão e da proporção, virtudes que, em conjunto prático, nos orientam a respeito do que seja certo ou errado em dimensões além de nossas necessidades e desejos particulares, porque apesar de algumas coisas serem certas para nós individualmente, se vistas de pontos de vista mais amplos e inclusivos se tornam promotoras de males que, em última instância, afetariam negativamente também a nós em particular.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas ideias circulam com força total e vale a pena reservar alguns momentos para tomar nota delas, porque se você deixar isso para depois, tenha certeza, elas desaparecerão com a mesma rapidez com que surgiram.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A perspectiva de melhoras materiais não há de ser apenas um pensamento entusiasta que motive ações efetivas, mas uma estrela que nunca deixe de brilhar em sua mente, servindo para orientar as ações efetivas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agir com generosidade não significa ajudar às pessoas que não merecem esse tipo de atitude. A generosidade não há de ser ingênua, mas considerar que seu movimento é um tesouro que não deve ser compartilhado sem discernimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor de você ainda está oculto para as pessoas, porque mesmo as mais íntimas e próximas não têm sequer uma pálida ideia da natureza de sua vida interior. Procure não forçar nada por enquanto, continue vivendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A força do grupo é imbatível, é por isso que tudo é feito para as pessoas continuarem se dividindo e enfrentando, para que essa força imbatível não emerja destruindo tudo que de errado acontece nesse mundo. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A boa estrela orienta seus passos para ações que resultem em benefícios para o maior número possível de pessoas envolvidas. A generosidade há de substituir o egoísmo o quanto seja possível. Alquimia de transformação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda é muito mais o que sua alma desconhece a respeito da vida do que tudo aquilo que foi aprendido e aceito. Essa afirmação há de servir para você não deixar a peteca cair e continuar se aventurando no conhecimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nenhum bom negócio poderia surgir de falta de investimento, portanto, evite a ideia de ter de poupar ou de ficar esperando algo interessante acontecer. O investimento não é só de dinheiro, mas também de ação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Outorgue a devida importância às pessoas com que você convive, sem aumentar nem diminuir o tamanho delas, mas apreciando, com realismo, tudo que você recebe delas, assim como também o que você oferece a elas. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As potencialidades que este momento encerra para você não poderiam dar frutos imediatos, por isso é melhor você andar devagar, com o cuidado de quem não se importa com colher os frutos já. O futuro será melhor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há muitas coisas para viver, agora e no futuro também, portanto, melhor você sair de seu casulo existencial e se dedicar a abraçar as aventuras que a vida trouxer, porque não se nasce neste planeta para se esconder.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tratar bem a todas as pessoas de seu convívio teria de ser algo natural, mas a rotina exaure a boa vontade e essa precisa ser revivida através de gestos cordiais e generosos. Tome essa iniciativa, e veja os resultados.