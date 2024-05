Com aumentos de preços na Netflix e no Disney+, como fazer para economizar nos streamings?

Esse movimento também foi visto na Disney. A empresa, além de comunicar a junção do Disney+ e do Star+, também mudou sua política de preços e fez seus planos básicos saltarem de R$ 33,90 para R$ 43,90 — mas isso só ocorre no dia 26 de junho.

No meio desses reajustes, como fazer para economizar nos streamings — sem ter que perder a sua série favorita?

E-commerce + streaming

Nessa modalidade, temos o Meli+. A assinatura da plataforma de compra e venda argentina Mercado Livre, não se limita ao marketplace. O produto também oferece, por R$ 17,99, o combo Disney+ e Star+.

Caso o consumidor queira ouvir uma música, o Deezer Premium também é incluído no pacote por 12 meses, ou até o cancelamento do Meli+.

O Paramount+ e o Max também estão na lista de descontos, com 30% off. Além disso, o Paramount+ oferece 7 dias grátis para quem assina o serviço do Mercado Livre.

Para efeito de comparação, o combo Disney+ e Star+ é disponibilizado por R$ 55,90 nos sites da Disney.

Operadoras de telefonia + streaming

Seja para o celular ou para a televisão, as operadoras de telefonia passaram a distribuir ofertas que misturam os serviços de streaming com ofertas de internet e TV a cabo.

Em alguns contratos, os serviços de streaming podem sair com descontos, ou, até mesmo, totalmente inclusos dentro do custo.

Na Claro, alguns planos de banda larga, por exemplo, oferecem o Globoplay e um plano de internet por R$ 99,90.

Nos planos para internet da TIM, é possível encontrar contratos para internet que incluem o Max, Paramount+ e Deezer a partir de R$ 126,90 ao mês.

A Vivo também oferece planos de internet residencial com serviços de streaming. É possível encontrar propostas de fibra ótica com Netflix a partir de R$ 159,90 mensais.

Streaming + Streaming

No combo entre os streamings, o mais conhecido é o Disney+ e Star+. As plataformas da dona do Mickey, custam R$ 55,90 por mês. Separadamente, é cobrado na assinatura do Disney+ o valor de R$ 33,90 por mês e R$ 40,90 na do Star+.

Ou seja, caso os dois serviços sejam assinados fora do combo, eles custariam R$ 74,80 ao mês. Esse valor é 33% mais caro do que o preço cobrado no pacote onde as duas plataformas se juntam.

O Globoplay também oferece alguns pacotes envolvendo as plataformas da Disney. O plano mensal que contém o Globoplay+Canais Globo, Disney+ e Star+ custa, mensalmente, R$ 96,90.

Apenas no Globoplay+Canais Globo é cobrado R$ 54,90. Se juntarmos esse valor com os R$ 55,90 mensais do combo fornecido pela Disney com suas plataformas, ultrapassaremos o plano mensal com as três plataformas. O aumento, nesse caso, é de 14% nos preços.

Planos Anuais

Aqui, a gente pode abrir a calculadora do celular para fazermos essa conta. Em todos os casos, é mais econômico assinar os planos anuais do que os mensais. Isso porque as plataformas costumam dar descontos para os “pagamentos à vista”.

A Netflix não fornece planos anuais, apenas as taxas mensais.

Para os planos do Disney+ que começarão a valer em 26 de junho, o desconto no Plano Básico anual é de 42%. Mostrando uma diferença de R$ 157,90, na comparação com os 12 meses pagos no plano mensal.

No Amazon Prime Video, o custo-benefício também fica com o plano anual. Nesse caso, seria pago por mês R$ 13,90 – contra os R$ 19,90 da assinatura mensal. O “Prime” também oferece frete-grátis em produtos na Amazon e benefícios no Amazon Music.

No módulo Standard do Max, a diferença é de 33% entre o plano anual e o pagamento mensal por 12 meses.