Homem que assaltou balsa em Rodrigues Alves é preso e confessa dois crimes

Um dos três homens que assaltaram uma balsa e uma casa na Foz do Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves,na última sexta-feira, 3, foi preso nessa terça-feira, 7,pela Polícia Civil. Com ele, foram encontrados R$ 1.900,00 e um celular pertencente a uma das vítimas.

O delegado Marcilio Laurentino diz que o homem confessou o crime e também admitiu a participação em outro roubo, ocorrido na cidade de Rodrigues Alves, onde joias no valor de R$ 100.000,00 foram levadas de uma casa. O roubo aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano.

As buscas continuam para localizar os demais envolvidos e recuperar os itens roubados da balsa, que funciona como comércio e da casa de um empresário. Na fuga, os três ladrões levaram um refém, que foi solto logo depois do assalto. Segundo as testemunhas o trio de assaltantes estava armado com metralhadoras e roupas camufladas.