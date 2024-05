PM do Acre descobre câncer em Curso de Oficiais e família pede ajuda para tratamento

A Policial Militar acreana Jéssica Moura, que foi aprovada no Concurso Público para Aluno Oficial Combatente da Polícia Militar do Acre e enviada pelo governo do Estado para fazer o Curso de Formação- CFO, em Minas Gerais, descobriu estar com leucemia e se encontra internada em um hospital particular de Belo Horizonte.

O marido dela, capitão Robson Belo, também da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, seguiu para Minas para acompanhar a esposa, e lidera uma arrecadação de recursos para bancar os custos com o tratamento. O PIX para quem quiser ajudar é [email protected].

A formação, que deveria durar três anos, para ela foi temporariamente interrompida pelo diagnóstico e internação. O casal tem duas filhas, que permanecem no Acre com familiares.

No último dia 23 fevereiro, ela seguiu com outros 25 recém-aprovados no Concurso Público para Aluno Oficial Combatente da Polícia Militar, para Minas Gerais, onde fazia o Curso de Formação de Oficiais – CFO, que tem a previsão de duração de três anos. A viagem durou 4 dias de ônibus e eles foram incorporados ao curso no dia 27 de março com a presença dos governadores do Acre, Gladson Cameli e de Minas Gerais, Romeu Zema.

Jéssica Moura também é filha e sobrinha de policiais militares e tem quase 15 anos na PM do Acre. Ela já foi destaque em matéria do ac24horas quando levou a filha Beatriz, fardada de policial, para a formatura de promoção de cabo para terceiro sargento dela, em 2019. (Veja aqui a matéria)

“Estou muito feliz por ter alcançado mais uma graduação dentro da Polícia Militar e também ciente das novas atribuições e responsabilidades que esta ascensão representa. Vou continuar dando o meu melhor como profissional em busca da preservação da vida e da segurança da sociedade”, afirmou à época, com a filha no colo.

Concurso com nível superior e solenidade com dois governadores

Lançado em 25 de maio de 2023 pelo governo do Estado, o Concurso Público para Aluno Oficial Combatente da Polícia Militar do Acre foi o primeiro concurso que requisita nível superior em Direito para ingresso na instituição militar. O certame exigiu que os concorrentes passassem por diversas fases, como prova objetiva e de redação, teste de aptidão física, exames psicotécnico, médico e toxicológico, além de investigação criminal e social. Quinze homens e 11 mulheres, foram aprovados, sendo que 10 deles já faziam parte do efetivo da PMAC. Eles foram incorporados a uma turma de 211 cadetes da PMMG.

A solenidade de abertura do CFO foi realizada no dia 27 de março em Belo Horizonte com a participação dos governadores dos estados do Acre, Gladson Cameli, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Os novos cadetes iniciaram a formação, na sede da Academia da PMMG, com a primeira fase em regime de internato. A Polícia Militar de Minas é referência entre as polícias militares de todo o Brasil.