Homem é ferido com facada nas costa enquanto bebia em bar em Rio Branco

Por Davi Sahid

José Pereira de Castro, de 55 anos, foi ferido com um golpe de faca enquanto participava de uma bebedeira entre amigos no bar do Flamengo, na noite de sábado, 11, na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Conjunto Esperança 3, em Rio Branco.

De acordo com relatos Policiais, José foi atacado por trás por um agressor desconhecido, que desferiu um golpe nas suas costas, perfurando o pulmão da vítima.

Apesar do ferimento, José tentou fugir, mas acabou caindo do outro lado da rua. Após a ação o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram e em seguida encaminharam José Pereira ao Pronto-Socorro de

rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas na região, porém o agressor não foi localizado.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.