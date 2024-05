Homem é ferido a golpes de faca no bairro Preventório, em Rio Branco

Um homem conhecido apenas como “Xoló” foi ferido a golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (27). O crime ocorreu próximo ao a estátua do Cristo na rua Sergipe, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima relatou que estava caminhando pela rua Sergipe quando foi abordada por duas pessoas. Uma delas portava uma pernamanca e a outra segurava uma lata de cerveja, utilizada por moradores em situação de rua para consumir crack.

A dupla convidou a vítima para usar entorpecentes. Durante a transação, uma quarta pessoa apareceu, armada com uma faca, e desferiu um golpe nas costas da vítima. Ao tentar golpeá-lo novamente, a vítima usou as mãos para se defender e sofreu um segundo corte. Após a agressão, o criminoso e os outros dois homens que estavam com a vítima fugiram do local.

A vítima, mesmo ferido ainda conseguiu correr e pedir ajuda para moradores na região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e levaram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local para coletar informações sobre os criminosos e realizaram patrulhamento na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.