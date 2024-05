Homem é agredido de ripa na cabeça por ex de sua prima

Por Davi Sahid

Ryan Vitor Feitosa dos Santos, de 22 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta sexta-feira, 10, durante uma discussão em via pública na rua União, na Sapolândia, no bairro Distrito Industrial em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Ryan estava participando de uma bebedeira entre família e amigos na rua, quando começou a discutir com o ex-marido de sua prima. Irritado o agressor tomou posse de um ripa, desferiu vários golpes que atingiu a cabeça de Ryan que ocasionou um corte profundo, o braço direito com uma possível fratura. Após a ação o autor da agressão fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ryan ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender o agressor, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.