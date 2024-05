Fortaleza derrota o Trinidense e vai para as oitavas da Copa Sul-Americana

Uma noite especial no Castelão! O Fortaleza bateu o Sportivo Trinidense por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de forma direta. Os gols foram marcados por Tomás Pochettino e Lucero, enquanto Rayer anotou para os visitantes.

Com os três pontos, o Fortaleza terminou a fase de grupos da Sul-Americana na liderança do Grupo D, com 13 pontos. O Leão desbancou o Boca Juniors, que ficou na segunda colocação, com 11 pontos, e terá que passar pelo playoffs da competição continental.

Além da vitória, a partida teve uma dose de emoção a mais para Juan Pablo Vojvoda. O treinador argentino fez a sua 233ª partida e se tornou o técnico que mais dirigiu o Fortaleza na história do clube.

O jogo

Como o esperado, a partida foi toda dominada pelo Fortaleza. Logo no primeiro minuto de jogo, Zé Welison arriscou de longe e trouxe perigo ao gol de Quiñonez. O volante foi o responsável por mais uma chance poucos minutos depois, mas chutou por cima do gol.

Ainda na pressão inicial, o time de Vojvoda abriu o placar aos 19 minutos. O goleiro do Trinidense saiu jogando errado, a bola sobrou para Pochettino, que bateu de primeira, de longe, para fazer o primeiro.

Três minutos mais tarde, o segundo quase saiu. Moisés recebeu de Pikachu e chutou para fora. Depois disso, o jogo ficou um pouco morno e o Fortaleza não criou oportunidades concretas até que Juan Martín Lucero apareceu. Após boa tabela com Bruno Pacheco, o camisa 9 apareceu livre na área e anotou o segundo.

A segunda etapa seguiu no mesmo ritmo. O Fortaleza atacando e o Trinidense com dificuldades. Aos 12 minutos, Lucero fez mais um, mas o tento foi anulado pelo VAR, que viu impedimento na jogada.

Com o placar assegurado e a liderança garantida, o time de Vojvoda seguiu em busca do terceiro gol, mas passou a administrar o resultado.

No minuto final, o Trinidense, em seu primeiro taque periogoso, diminuiu com Tomas Rayer, mas já era tarde.

Próximos jogos

O Fortaleza volta a entrar em campo no domingo. O time de Vojvoda recebe o Athletico-PR, no Castelão, e a bola rola às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paraguaio entra em campo pelo campeonato local contra o Guaraní, no sábado.