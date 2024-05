Fluminense vence Alianza Lima de virada por 3 a 2 pela Copa Libertadores da América

Fluminense e Alianza Lima protagonizaram um jogo frenético nesta quarta-feira (29). Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o time de Fernando Diniz venceu por 3 a 2, de virada, no Maracanã. Os gols tricolores foram marcados por Keno, Marcelo e John Kennedy, enquanto Arregui e Serna anotaram os dos peruanos.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 14 pontos na liderança do Grupo A, enquanto os peruanos ficaram na última colocação, com apenas quatro pontos. Quem se deu bem foi o Cerro Porteño que, mesmo empatando com o Colo-Colo em casa, garantiu a classificação na segunda posição.

Já classificado de forma antecipada, a partida não tinha caráter decisivo para o Fluminense, enquanto os peruanos precisavam da vitória e torcer por um empate em Cerro Porteño e Colo-Colo para poder se classificar para o mata-mata.

O jogo

O primeiro tempo foi de dificuldades para a equipe do Fluminense, muito por conta do gol cedo dos peruanos. Logo aos seis minutos de jogo, Arregui abriu o placar para o Alianza Lima, após boa cobrança de escanteio.

Depois disso, o time treinado pro Fernando Diniz até ficou com a posse de bola, mas pouco conseguiu criar. Um dos principais lances foi com Keno, que acertou a trave após cruzamento de Marcelo.

A segunda etapa já foi muito diferente. De forma frenética, foram três gols marcados em cinco minutos. Aos 2, keno aproveitou o rebote do goleiro Saravia e, sozinho, mandou para o fundo das redes. Dois minutos depois, Serna acertou um bonito chute para desempatar.

A vantagem peruana pouco durou, já que Marcelo empatou praticamente no lance seguinte. O lateral tabelou com John Kennedy e Cano e bateu de primeira para fazer um golaço.

Depois do empate, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes criaram chances para fazer o terceiro, mas foi o Tricolor que alcançou a marca. John Arias encontrou belo passe para JK, que finalizou forte para a virada.

Próximos jogos

O Fluminense volta a jogar já neste final de semana. O Tricolor o Juventude, no sábado, também no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.