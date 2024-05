São Paulo vence o Talleres no MorumBIS e avança em 1º do grupo na Libertadores

O São Paulo fez a lição de casa e venceu o Talleres por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no MorumBIS, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com a vitória, o Tricolor foi a 13 pontos, mesma pontuação dos argentinos, mas garantiu a liderança do Grupo B no saldo de gols. A classificação em primeiro lugar dará ao time do técnico Luis Zubeldía a vantagem de fazer o jogo de volta das oitavas de final em sua casa.

Em um MorumBIS com 56.162 torcedores, coube à dupla Lucas Moura e Luciano o protagonismo no triunfo ao São Paulo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Rodrigo Nestor fez boa jogada individual pela esquerda, foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Lucas chutou cruzado e o goleiro Herrera defendeu. O arqueiro, porém, adiantou-se no lance e a penalidade precisou ser batida novamente. Na segunda chance, o camisa 7 bateu no meio do gol e abriu o placar, aos 49 minutos de partida.

Quarto gol de Lucas em 2024, o quarto de pênalti. Desde seu retorno ao clube, no ano passado, este foi o sétimo gol do meia-atacante.

Já nos acréscimos da etapa final, Luciano fez o segundo. O camisa 10 recebeu bola da cobrança de lateral, livrou-se de um marcador e chutou de longe para encobrir o goleiro Herrera, marcar um golaço e dar números finais ao duelo.

Além da liderança do grupo, a vitória sobre o Talleres mantém Luis Zubeldía invicto no comando do São Paulo. Em nove partidas, o argentino soma sete vitórias e dois empates.

O Tricolor volta a campo no domingo (2), contra o Cruzeiro, na retomada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada pasa as 18h30, no MorumBIS.