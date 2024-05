Paysandu atropela Vila Nova de novo e conquista o tetra da Copa Verde

O Paysandu massacrou o Vila Nova mais uma vez e conquistou o tetracampeonato da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Olímpico de Goiânia, o Papão da Curuzu atropelou o time da casa por 4 a 0.

O Paysandu chegou ao jogo da volta com as duas mãos na taça. No primeiro jogo, em Belém, goleou por 6 a 0.

Nesta noite, o Paysandu marcou duas vezes no primeiro tempo, com Nicolas e João Pedro. Na etapa final, Vinícius Leite e Edinho definiram a goleada do time paraense.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, com quatro conquistas. Além do título deste ano, o time venceu o torneio em 2016, 2018 e 2022.

Artilheiro da Copa Verde

Com o gol marcado nesta noite, o camisa 9 do Paysandu, Nicolas, chegou aos seis na competição e terminou como o artilheiro do torneio.