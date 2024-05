Fã processa Madonna por atraso e “pornografia” em show nos EUA

A queixa foi apresentada na última quarta-feira (29), no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, por Justen Lipeles, que acusou a Rainha do Pop e os organizadores do show de “deturpação negligente, inflição intencional de sofrimento emocional, propaganda enganosa e violação de obrigações escritas”.

De acordo com a Entertainment Weekly, Lipeles alega que os participantes foram submetidos a “pornografia sem aviso prévio”, incluindo “mulheres de topless no palco simulando atos sexuais” em um ambiente desconfortável e sufocante. O americano afirma que Madonna exigiu que o ar condicionado fosse desligado e que ficou fisicamente afetado pelo calor.

Ainda segundo o veículo, Lipeles menciona que também esperou horas dentro da arena “quente e desconfortável” e acrescenta na queixa: “Submetê-los [os consumidores] à pornografia sem aviso prévio é uma demonstração do desrespeito de Madonna pelos seus fãs”.

Um outro processo já havia sido movido contra a cantora por conta do atraso de sua apresentação, desta vez em Nova York. Em janeiro deste ano, dois fãs processaram a artista e alegaram que o atraso causou prejuízo para as pessoas que “tiveram que acordar cedo para ir trabalhar” no dia seguinte.

Na ocasião, a queixa foi apresentada no tribunal federal do Brooklyn por Michael Fellows e Jonathan Hadden, que compraram os ingressos e afirmam que a artista violou o contrato com os espectadores. A reclamação apontava ainda que a artista também teria infringido as leis do estado de Nova York ao iniciar três shows em dezembro após as 22h30, em vez do horário agendado, às 20h30.

Madonna se apresentou no Brasil no começo de maio, e o show no Rio de Janeiro também provocou reclamações. Na última semana, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio contra a cantora.