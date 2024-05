Perdido por décadas, violão de John Lennon usado em “Help!” é leiloado por R$ 14,5 mi

Perdido por cerca de 50 anos, o violão de John Lennon usado na gravação do álbum “Help!”, de 1965, foi arrematado por US$ 2.857.500 (o equivalente a R$ 14,5 mil, pela cotação atual) em leilão nesta quarta-feira (29).

O violão de modelo Hootenanny foi o quinto mais caro já vendido, de acordo com a casa de leilões Julien’s Auctions, responsável pela venda.

O som do Hootenanny de Lennon pode ser ouvido em músicas como “Help!”, “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “It’s Only Love”, “I’ve Just Seen a Face”, lembra a casa de leilões.

A Julien’s Auctions conta que, no final de 1965, Lennon deu a guitarra de presente a Gordon Waller, da dupla Peter & Gordon, para quem Lennon e McCartney escreviam canções. “Mais tarde, Waller passou o violão para um empresário seu, que o levou para casa, jogou-o no sótão e não pensou nele por décadas”, diz a casa de leilões.

“Trabalhamos em estreita colaboração com o músico, autor e especialista em Beatles Gear Andy Babiuk para confirmar que esta Hootenanny, número de série 51083, é de fato a guitarra de John Lennon”.