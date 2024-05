Discussão entre moradores de rua deixa um ferido a golpe de faca

O morador em situação de rua, Cosmo Nascimento Pinheiro, de 47 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública na manhã desta quinta-feira, 23, na Rua 6 de Agosto, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Cosmo estava na rua quando foi abordado por um homem que já havia tentado contra sua vida outras vezes. Houve uma discussão, e o criminoso, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o braço direito da vítima. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares encontraram Cosmo sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o morador em situação de rua ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar compareceu ao local, coletou informações a respeito do criminoso e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) já iniciaram as investigações, e posteriormente, o caso ficará à disposição da delegacia especializada.