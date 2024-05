Covid-19: MS envia doses da nova vacina para o Acre e mais 10 estados

O Ministério da Saúde enviou, entre sexta-feira, 10, e sábado, 11, cerca de 700 mil doses da nova vacina contra variantes da Covid-19 para mais 11 estados. Desta vez, Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Santa Catarina receberam os imunizantes. Goiás, Maranhão, Paraná e Mato Grosso já haviam recebido na quinta-feira, 9. As doses correspondem aos primeiros lotes das 12,5 milhões adquiridas pelo governo federal.

Até o fim desta semana, a previsão é que outras nove unidades da federação sejam contempladas com o recebimento das vacinas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Mais de um milhão de imunizantes serão entregues. A estimativa é que, até o fim de maio, todos os estados já tenham recebido suas remessas.

A distribuição da nova vacina foi autorizada após análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O imunizante foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Público-alvo

Desde janeiro deste ano, o Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos. Além disso, a pasta passou a recomendar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com cinco anos ou mais. Aqueles com maior risco de desenvolver formas graves da doença, independentemente do número de doses aplicadas anteriormente, também podem se vacinar. Todo o esquema vacinal contra a Covid-19 está disponível no site oficial do Ministério da Saúde.

A população com mais de 65 anos e pacientes imunossuprimidos com maior de 18 anos podem tomar o antiviral nirmatrelvir/ritonavir, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento é indicado para o tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo.

