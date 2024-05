Caminhada das Mães e atrações marcam a Feira do Amor

Alusiva ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 12, a Feira do Amor foi marcada pela Caminhada das Mães, ação solidária que reuniu 325 mulheres no Lago do Amor, na tarde deste sábado, 11. Para participar da caminhada as interessadas se inscreveram e doaram 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Educandário Santa Margarida.

A Feira do Amor é uma realização do governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o Centro de Hematologia, aHemoterapia do Acre (Hemoacre) e a Clínica Belle Plástica.

Após a caminhada, a programação seguiu com atividades aeróbicas, danças e um sorteio. Toda essas atividades aconteceram embaladas ao som do DJ Roney Mattos. A festa também contou com um espaço para avaliação física, praça de alimentação, jardinagem, artesanato local e espaço kids.

Acompanhada da filha e da neta, a servidora pública, Jacilda Melo, comenta que foi ao evento com o objetivo de ser estimulada à prática de exercícios físicos: “Eu vim justamente para ver se eu pego o pique, pego a vontade de caminhar, de correr, de fazer uma atividade física, porque nós mulheres, além de mães, a gente tem que praticar um esporte”, disse Jacilda.

Opções de presentes

A Feira do Amor conta com diversas opções para quem deseja presentear a mãe. Dentre estas opções estão os produtos aromáticos de dona Wânia Toljal, que vende velas de massagem, creme esfoliante, sabonetes, escalda-pés, óleo de banho entre outras opções.

Wânia destaca o diferencial de sua tenda para atrair quem deseja presentear a mãe: “Fizemos duas coleções de lavanda e rosas brancas, especialmente para o Dia das Mães”, conta.

Já a empreendedora do ramo de jardinagem, Maria Oliveira, vende plantas ornamentais e algumas plantas exóticas. As plantas e flores de Dona Maria são mais uma opção de presentes: “As mães gostam de plantas, sim. As mães adoram plantas” disse a empreendedora.

A servidora pública e mãe de dois filhos, Socorro Marques, destacou a variedade de opções da festa: “Tem de um tudo aqui. Você está vendo o pessoal na animação ali, dançando, as semijoias, comidas, artesanato. Está muito bom”, disse Socorro.

Ao falar sobre a praça de alimentação da Feira de Economia Solidária, Socorro Marques destaca: “Estou gostando muito da qualidade das comidas, das barraquinhas, do que eles estão oferecendo”, comentou.

Sobre a estrutura da Feira, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou: “Neste ano, contamos nesta feira com 25 empreendedores expondo aqui o seus produtos que vai desde comidas típicas, hamburgueres, carnes na chapa, salgados à floricultura porque não poderíamos deixar de oferecer flores para as nossas mamães”, disse Marcelo.

A Feira do Amor teve abertura na última sexta-feira, 10, e continua neste domingo, 12, Dia das Mães, a partir das 16h no Lago do Amor. Neste domingo, 12, também haverá a apresentação musical da artista, Isabel Cordeiro, a partir das 19h. Ao falar sobre a continuação do evento, a diretora de empreendedorismo da Sete, Bianca Marques, reforçou o convite: “Nossos empreendedores estarão aqui até domingo ofertando um ambiente divertido e agradável para você trazer sua família”, disse.

Expectativas de vendas

Sobre as expectativas de vendas da Feira, o secretário da Sete, Marcelo Messias, ressaltou:“ No ano passado nossos empreendedores tiveram um faturamento de mais 24 mil reais, só que a feira era apenas dois dias, nesse ano aumentamos em um dia a mais e tenho certeza que esse número será ultrapassado”, disse o secretário.