Motorista que atropelou casal no município de Feijó é denunciado pelo MPAC por tentativa de homicídio

A Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no município de Feijó, apresentou denúncia contra José Vanaldo Aguiar de Almeida por tentativa de homicídio duplamente qualificado, dirigir sob influência de álcool e desobediência à ordem legal de funcionário público, referente ao incidente ocorrido no dia 27 de fevereiro deste ano, no bairro Segundo Distrito.

Segundo a denúncia, o réu, enquanto dirigia embriagado e em alta velocidade na contramão, colidiu violentamente com a motocicleta onde estava o casal Eliabi da Silva de Sousa e Leidiane Gomes do Nascimento. O impacto causou graves ferimentos às vítimas, que foram lançadas a aproximadamente dez metros do ponto de colisão.

O condutor José Vanaldo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, que constatou sinais de embriaguez e a posse de uma carteira de habilitação cassada. Além disso, o acusado resistiu de maneira agressiva à ordem policial de entrar na viatura. No entanto, a Juíza Substituta da Vara Criminal de Feijó, Bruna Barreto Perazzo Costa, concedeu liberdade provisória a José Vanaldo Aguiar de Almeida, envolvido no grave acidente de trânsito na Avenida Presidente Castelo Branco.

O promotor de Justiça Lucas Nonato, responsável pela denúncia, enfatizou que o acusado agiu com dolo eventual, ao assumir o risco de matar as vítimas dirigindo sob efeito de álcool, em alta velocidade e na contramão, expondo também a vida de outras pessoas na via pública.

A promotoria solicitou a pronúncia do réu e seu julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes mencionados, além de requerer a fixação de uma indenização de R$ 15 mil por danos materiais e R$ 30 mil por danos morais às vítimas.

Com informações do Ministério Público do Acre (MP-AC)