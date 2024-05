Pesquisa aponta redução de 10,14% na cesta básica em Rio Branco

O custo da cesta básica em Rio Branco reduziu 10,14% entre fevereiro e maio deste ano, chegando ao preço médio de R$ 597,07. É o que diz pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC).

Os dados têm como base preços de 15 produtos alimentícios, cotados em três supermercados locais, no último dia 2 de maio. Os itens pesquisados representam provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$ 2 mil, constituída de três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças.

Mesmo apresentando redução de 15,10% no preço do produto, alcançando o preço médio de R$ 37,26 o kg, a carne bovina ainda representa o maior valor de cálculo no período citado.

De acordo com a Fecomércio, o custo da cesta básica de alimentos levantada nessa pesquisa ainda demonstra uma condição para alimentação relativamente adequada para as famílias de baixa renda de Rio Branco.