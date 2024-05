Enchente histórica no Rio Grande do Sul pode aumentar preço do arroz e frutas no Acre

A enchente histórica que assola o Rio Grande do Sul e que já matou 78 pessoas tem provocado destruição de casas, comprometido os serviços essenciais, como fornecimento de água e luz e deve implicar em prejuízos para alguns setores da economia de todo o país.

Uma da maiores preocupações é como os prejuízos nas lavouras de arroz, já que o estado do Sul é responsável por 70% da produção do grão no Brasil. A destruição de lavouras deve impactar no preço de um dos principais produtos da cesta básica da população brasileira.

O ac24horas conversou com o empresário Adem Araújo, presidente da Associação Acreana dos Supermercados. À reportagem, Adem explicou que apesar do Rio Grande do Sul ser o maior produtor, grande parte do arroz consumido no Acre vem do Mato Grosso, mas mesmo assim, pode haver aumento de preços.

“Grande parte do arroz consumido no Acre está vindo do Mato Grosso, apesar de algumas marcas serem do Sul. No momento não estamos trabalhando com a possibilidade de aumento de preço, mas não está descartado, já que a demanda pelo arroz do Mato Grosso pode aumentar por conta de outros estados que compram o produto do Rio Grande do Sul”, explica.

Adem salienta que algumas frutas também podem ter aumento de preço. “Talvez tenhamos algum impacto com algumas frutas, como a maçã, por exemplo. Apesar de a maioria do que é consumida no Acre vir de Santa Catarina, há uma parte que é adquirida de produtores gaúchos”, explica.

ACISA ajuda vítimas da enchente

O ac24horas também conversou com a Associação Comercial do Acre (Acisa). Conforme o presidente, Marcelo Moura, a entidade está angariando recursos para ajudar às vítimas da enchente.

“Nossa primeira preocupação é de acolhimento, estamos fazendo um trabalho interno de angariar recursos para fazermos nossa contribuição. Vamos entrar em contato nesta segunda-feira, 6, com as associações comerciais dos municípios mais afetados para poder ajudar a amenizar todo esse sofrimento”, disse Moura.