O avião monomotor de prefixo PT-DFX, que caiu no rio Tarauacá, no interior do Acre, no último dia 20, chegou nessa quarta-feira (28) ao porto da cidade.

Imagens capturadas por um morador registraram o momento em que o avião chega ao porto do mercado municipal em cima de um barco, mas não há informações sobre para onde ele foi levado.

Até a noite dessa quarta-feira, o acidente ainda não havia entrado para a lista de ocorrências aeronáuticas do Cenipa, órgão investigador de acidentes aéreos.

Veja o vídeo: