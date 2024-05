Acre tem a menor taxa de jovens no mercado de trabalho, diz pesquisa

No Brasil, há 5,4 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e tampouco estão procurando emprego. O número equivale a 15,9% da população de 14 a 24 anos.

Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e foram levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 28, pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Pelos dados divulgados, o Acre tem a menor taxa de jovens no mercado de trabalho, 29,1%. Já quanto à maior proporção de jovens na informalidade, o Acre é o 14º colocado.

O percentual considera o número de jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo o governo federal, 60% dos jovens que não estudam e não trabalham são mulheres com filhos pequenos, e 68% são negros.

No 1º trimestre de 2024, o governo contabilizou 14 milhões de jovens de 14 a 24 anos ocupados. No Brasil, há 34 milhões de adolescentes e jovens nessa faixa etária.