Após eliminação, Rogério Ceni lamenta falta de título do Bahia no primeiro semestre

O Bahia não vai conquistar um título no primeiro semestre de 2024. Após ser eliminado pelo CRB na semifinal da Copa do Nordeste, neste domingo (26), o time treinado por Rogério Ceni perdeu qualquer chance de levantar um troféu até julho, já que perdeu a final do Campeonato Baiano para o Vitória. O técnico lamentou.

“Não cedemos chances ao adversário, que marca com muita força, individualmente. Corre o campo todo. Criamos as oportunidades, mesmo com a marcação. Infelizmente, a trave atrapalhou duas vezes. Uma pena (…) É lamentar não ter conseguido um título neste primeiro semestre. Dentro da nossa programação, era importante”, disse, em entrevista coletiva.

Apesar de ter criado chances claras para abrir o placar, o Tricolor Baiano pecou nas finalizações e acabou empatando com o CRB em 0 a 0 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, perdeu por 8 a 7.

Para Ceni, faltou um pouco de calma na hora de definir as jogadas.

“Não adianta tentar construir de qualquer jeito contra um time que vem se defender e tenta o contra-ataque. É ter calma para executar a melhor jogada. Quando você tem um pouco mais de espaço, sobra espaço nas costas para fazer um jogo mais direto. Não criamos 25 oportunidades de gol, mas, das que finalizamos, tivemos quatro, cinco oportunidades claras de gol”, avaliou.

Marcos Felipe foi mal nos pênaltis?

Conhecedor da posição, o técnico também comentou sobre a atuação do goleiro Marcos Felipe na disputa de pênaltis. Além de não ter defendido nenhuma cobrança, o arqueiro errou praticamente todos os cantos escolhidos pelos batedores do CRB.

“A gente treinou nessa semana. Batemos muitos pênaltis, ele foi bem. Logicamente enfrentando batedores que já conhece. O pênalti, além da informação, tem a percepção do goleiro. Ele tem um preparador especial para isso. Já fez diferença aqui no passado. Nem esperávamos chegar nos pênaltis. Sabíamos que era difícil, mas a percepção é de que seria possível vencer no tempo normal”, destacou.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo no próximo domingo (2), para visitar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 16h (de Brasília).