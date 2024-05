Lista com quase 600 aprovados no concurso da prefeitura será publicada amanhã (28)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), realizou nesta segunda-feira, 27, a nomeação de 584 candidatos aprovados no concurso público municipal de 2024. A cerimônia de nomeação ocorreu no gabinete da prefeitura. O concurso em questão foi realizado em 21 de abril do corrente ano. A lista com os nomes dos nomeados será publicada nesta terça-feira, 28, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A disputa pelas vagas foi acirrada: 52.347 candidatos se inscreveram para concorrer a 630 posições imediatas. Segundo os organizadores do concurso, espera-se que um total de 1.267 indivíduos seja efetivado ou incluído no cadastro de reserva.

O chefe do executivo municipal comemorou a solenidade. Segundo ele, a gestão vai conseguir gerar mais 585 empregos diretos, proporcionando emprego e renda à população na capital. “São pais e mães de família que estarão assegurando a segurança financeira de suas famílias a partir de agora. Estou muito feliz com isso, porque insisto que o Poder Público precisa criar um ambiente para que a iniciativa privada possa fazer sua parte, que é gerar emprego e renda. E isso estamos fazendo e fazendo bem”, declarou.

Bocalom ainda adiantou que o certame de 2024 ainda deverá convocar mais de 100 aprovados, entre operadores de máquinas pesadas, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. “Os agentes [saúde e endemias] e os operadores de máquinas ficam para um segundo momento, pois eles estão fazendo os testes agora. Então, o edital número 02 deve convocar mais de 100 pessoas também”, explicou.

Além disso, Tião Bocalom anunciou a convocação de 165 aprovados no concurso de 2019, realizado durante a administração da ex-prefeita e atual deputada federal, Socorro Neri (PP). Desse montante, 124 são mediadores, 25 cuidadores pessoais, 6 professores da zona rural, e 10 professores da educação infantil. “É um compromisso nosso”, enalteceu.