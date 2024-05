Acre registra manhã mais fria do Norte e Nordeste nesta quarta

O pesquisador do clima Davi Friale informou por meio de uma rede social nesta quarta-feira (29) que o município de Epitaciolândia, no Acre, registrou a temperatura de 11,8°C e o Acre é o estado com a menor temperatura de todo o Norte e Nordeste do Brasil.

“Ninguém foi pego de surpresa, pois, há mais de 1 semana, havíamos publicado sobre a chegada ao Acre de uma intensa onda de frio polar duradoura”, disse Friale.

Nesta quarta-feira, segundo o pesquisador, os termômetros registraram 11,8°C em Epitaciolândia, e 13,1°C, em Rio Branco, que ficou entre as mais frias capitais brasileiras.

Confira as menores temperaturas, em ordem crescente, registradas nesta quarta-feira, no Acre, em Rondônia e no Amazonas:

11,8°C, em Epitaciolândia (Acre);

12,4°C, em Vilhena (Rondônia);

13,1°C, em Rio Branco (Acre);

15,8°C, em Ariquemes (Rondônia);

15,8°C, em Cacoal (Rondônia);

16,3°C, em Assis Brasil (Acre);

16,4°C, em Feijó (Acre);

16,5°C, em Tarauacá (Acre);

16,6°C, em Boca do Acre (Amazonas);

16,6°C, em Porto Velho (Amazonas);

17,5°C, em Cruzeiro do Sul (Acre).