Acidente de trânsito entre motocicletas deixa mulher ferida em Rio Branco

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Natália Rodrigues Rola, de 27 anos, ferida manhã desta quarta-feira, 29, no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Francisco Mangabeira, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, Natália trafegava em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, placa QWP-5F83, pela rua Quintino Bocaiúva, no sentido centro-bairro, quando colidiu com a lateral da moto Honda CG 150 Titan, de cor vermelha e placa QLW-0C22, que vinha pela rua Francisco Mangabeira no sentido bairro-centro.

O impacto da colisão arremessou a moto Titan sobre a calçada, deixando o motociclista, ainda não identificado, com escoriações na mão e na perna. Já Natália desmaiou com a força do impacto, sofreu uma fratura no fêmur esquerdo, sangramento no nariz e ficou desorientada ao recobrar a consciência.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e três ambulâncias foram enviadas ao local, entre elas a de suporte avançado. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Natália e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O motociclista da moto Honda CG Titan recebeu atendimento no local e não precisou ser levado ao hospital.

A área do acidente foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos as motocicletas foram entregue a familiares das vítimas.