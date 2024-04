Tragédia na BR-364: Funcionário Público morre em capotamento próximo a Sena Madureira

Um acidente na tarde desta terça-feira (09) chocou a comunidade de Sena Madureira, no Acre. Um homem, identificado preliminarmente como Marcos Queiroz, mais conhecido pelo apelido “Bate Bico”, faleceu após o veículo que conduzia capotar várias vezes na BR-364, no trecho do km 10, sentido Sena/Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas no local, Marcos perdeu o controle de seu veículo, um Fiat uno de cor branca, capotou várias vezes, saiu da pista e bateu em uma árvore e foi parar em uma ribanceira adjacente à rodovia.

Populares que testemunharam o acidente prontamente acionaram os serviços de emergência, na esperança de salvar a vida do motorista.

No entanto, ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram Marcos já sem vida, levantando suspeitas de que sua morte tenha sido instantânea devido à gravidade do acidente.

Marcos era conhecido na comunidade local não apenas pelo seu apelido, mas também por seu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, onde era considerado um funcionário dedicado e querido por muitos.

As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias exatas que levaram ao acidente, enquanto a cidade lamenta a perda de um de seus membros e reforça a necessidade de medidas urgentes para garantir maior segurança viária.

A perda de Marcos, um servidor público dedicado, deixa um vazio não apenas entre seus colegas de trabalho mas em toda a comunidade e expressa suas condolências à família enlutada neste momento de profunda tristeza.