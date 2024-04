Tia que jogou panela de água quente sobre a cabeça de sobrinha adolescente é presa

Alessandra Pereira da Silva, a mulher que jogou uma panela de água quente sobre a cabeça da sobrinha de 14 anos e a agrediu física e verbalmente em Samambaia, no Distrito Federal, foi presa na tarde desse domingo (14/4).

A mulher estava foragida desde o dia do crime, 3 de abril, quando teve a prisão preventiva decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia.

Segundo apurado pela coluna Na Mira, a agressora estava escondida na casa de amigos na Asa Norte. Ela foi presa por uma equipe da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Na data em que o crime aconteceu, Alessandra filmou todo o ataque. Logo após a violência, a tia levou a vítima até a Cidade Ocidental, no Entorno do DF, onde o Conselho Tutelar local prestou socorro à garota.

As imagens são fortes. A menina está sentada, no chão, quando a mulher a surpreende despejando a água quente sobre ela. Assustada e agonizando de dor, a sobrinha se levanta e passa, imediatamente, a ser agredida com tapas e socos pela tia.

A tia seria responsável pela menina, e os crimes teriam sido motivados por ciúmes da mulher em relação ao seu marido. Ela narra, repetidas vezes, que a adolescente teria tido relações sexuais com o homem.

Descontrolada, a agressora pega uma faca, momento em que os filhos entram em desespero e choram, aos berros, pedindo à mãe para não cometer um crime ainda pior. Ela usa a arma branca para ameaçar a adolescente, na intenção de evitar que ela a denunciasse.

Informações iniciais indicam que a garota teria vindo do Mato Grosso para viver com a família do DF há cerca de um ano.

A adolescente precisou ter o cabelo raspado para tratar os ferimentos. Segundo parentes da vítima informaram à reportagem, a adolescente foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Em 5 de abril, ela passou por uma cirurgia em decorrência dos machucados.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Cidade Ocidental. A investigação, no entanto, foi repassada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Polícia Civil do Distrito Federal.

Atenção: as imagens abaixo retratam uma situação de violência física e sexual sofrida por menores de idade. O conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas e gerar gatilhos psicológicos. A identidade da vítima será preservada.