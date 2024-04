Tande, ídolo do vôlei, sofre infarto e se recupera no hospital: “Cuidem-se”

Ídolo do vôlei brasileiro, Tande passou por um grande susto no último fim de semana. O campeão olímpico relatou, por meio de suas redes sociais, que sofreu um infarto na última sexta-feira (12).

“Passando aqui pra falar do meu sumiço. Eu, nessa sexta-feira agora, acabei infartando. Acredita? 54 anos, atleta”, explicou.

Em vídeo publicado no Instagram, Tande explicou o que aconteceu e fez um alerta para seus seguidores.

“Eu tive 98% de entupimento, de uma veia principal do coração e mais duas 78% e 73%. Fique atento aos sinais. Ele me deu volta e meia vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor no ouvido. Cuidem-se sempre, tá? Papai do Céu me deu uma chance, tô voltando”, disse o ex-atleta.

Tande foi um dos principais nomes da conquista do ouro inédito do vôlei masculino na Olimpíada de Barcelona, em 1992. O ex-ponteiro esteve presente também em Atlanta-1996 e Sydney-2000. Além das quadras, Tande também atuou no vôlei de praia, formando dupla com Giovane Gávio de 1996 a 2000. Em 2001, foi campeão do circuito mundial ao lado de Emanuel.

Atualmente, Tande é empresário, palestrante e comentarista esportivo.