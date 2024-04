Segunda igreja mais antiga do Acre será revitalizada no Quixadá

Uma boa notícia para a cultura e a história do Acre. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no antigo Seringal Quixadá, onde há um sítio histórico, vai ser revitalizada.

O anúncio foi feito pela Fundação Elias Mansour (FEM) por meio das redes sociais nesta terça-feira (16). A igreja, construída em 1937, é considerada a segunda mais antiga do Acre. Na publicação, o governo não informa quando a reforma será iniciada.

Questionada sobre as demais edificações do local, a FEM informou que apenas a Igreja Nossa Senhora do Rosário será revitalizada. O argumento é que os demais espaços não são considerados patrimônio histórico e foram construídos pela Rede Globo para locação da minissérie “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes”, exibida pela emissora em 2007, que contou uma parte da história do Acre.

Veja o vídeo: