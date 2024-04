Presos na Bolívia brasileiros que podem ter participação em matança ocorrida em Brasiléia

Detidos na cidade de Trinidad, no interior do departamento de Beni, na Bolívia, acusados de tentarem matar uma funcionária de uma casa de câmbio, no dia 25 de março passado, Adriano André de Araújo (36) e Luís Gustavo Cavalcante Brito (22). Eles são suspeitos de participar de quatro homicídios na cidade de Brasiléia. A Polícia Civil suspeita que as mortes são consequências da disputa territorial entre grupos criminosos.

VEJA AQUI: Madrugada de terror em Brasiléia tem 4 mortos e um ferido em guerra de facções

No dia 5 de abril de 2022, Brasiléia teve uma madrugada de pânico com o registro de quatro assassinatos em bairros periféricos. Apenas em uma casa, que foi invadida por criminosos armados, três homens foram executados. Cerca de 10 indivíduos invadiram a residência e dispararam cerca de 30 tiros.

As vítimas foram identificadas como Lucas Bandeira Barbosa (23), André Gustavo Sales de Oliveira (16) e Wanderson Souza e Silva, sem idade informada. Após os corpos terem sido resgatados, por volta das 5h45min., mais um assassinato a tiros foi registrado no bairro Nazaré, também em Brasiléia.

De acordo com o jornal local O Alto Acre, diante de fatos que levam à suspeita de participação da dupla presa na Bolívia, as autoridades policiais do Acre estão pedindo a extradição de ambos. Eles foram presos pela Força Especial de Luta Contra o Crime – FELCC. Mais um brasileiro pode estar envolvido no crime.