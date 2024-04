AC tem redução de dengue e não registra mortes nos primeiros três meses de 2024

Nos primeiros três meses de 2024, o Estado do Acre registrou significativa diminuição nos casos graves de dengue, sem mortes relacionadas à doença. Essas informações foram divulgadas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) do Ministério da Saúde.

O relatório, que considera as 12 primeiras semanas epidemiológicas do ano, indica que houve apenas três casos graves de dengue no estado, representando uma queda de 80% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 15 casos graves.

Contrastando com a tendência geral da região Norte, que experimentou um aumento no número de casos graves — de 186 em 2023 para 193 em 2024 —, o Acre não teve mortes por dengue no primeiro trimestre de ambos os anos. Enquanto isso, a região Norte observou uma redução no número de mortes pela doença, passando de 11 em 2023 para seis em 2024.

No entanto, o número de casos “normais” de dengue aumentou. A incidência da doença nos três primeiros meses de 2024 foi de 758,1 casos por cada 100 mil habitantes: um aumento significativo em relação aos 261,5 casos por 100 mil habitantes registrados no ano anterior.