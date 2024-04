Prefeitura de Rio Branco recebe kit do Ministério da Igualdade Racial para promover políticas de igualdade na capital

A Prefeitura de Rio Branco assinou, nessa terça-feira (2), o termo de entrega do kit de equipagem para promoção das políticas da igualdade racial no município, o termo assinado é uma doação pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No Ato, estavam presentes representantes do Ministério da Igualdade Racial, a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Rila Freze, representando a Prefeitura de Rio Branco, e equipes da Rede de Atendimento municipal e estadual, como também a sociedade civil.

As políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial são promovidas e fortalecidas por meio da SASDH, sob a gerência do Departamento de Promoção da Igualdade Racial-DPIR, vinculado a Diretoria de Direitos Humanos.

Em Rio Branco o Departamento de Promoção da Igualdade Racial-PIR e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-Compir, formam os dois mecanismos fundamentais para a defesa, promoção e execução das políticas públicas destinadas à população negra e indígena.

O Ministério da Igualdade Racial (MIR) é o órgão da administração pública direta do Governo federal competente para planejar, coordenar e executar políticas públicas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo em caráter nacional.

O presente Termo tem por objeto a doação pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos à DONATÁRIA, Rio Branco/AC, classificada e convocada no âmbito do Chamamento Público processado pelo Edital SNPIR nº 5 de 2021, dos bens abaixo especificados de forma resumida, cujas características e valores constam do Anexo a este Termo, denominado Resumo Operacional, para utilização exclusiva na execução do Pró-DH:

KIT de equipagem/2022 (R$ 126.151, 23)

1 Veículo (Sport Utility Vehicle (SUV) MINI VAN – PULSE DRIVE 1.3 FLEX)

1 Bebedouro

5 Computadores

1 Impressora

1 Refrigerador

1 Televisão

Para a Diretora de Direitos Humanos, Rila Freze, a equipagem é de fundamental importância para o fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o departamento que promove a politica de promoção da igualdade racial.

“A presença da equipe do Ministério da Igualdade Racial em Rio Branco é importante para que visualize os avanços do Município em relação as políticas de promoção da igualdade racial, é importante para estreitar as relações, para melhor promover as políticas étnicos raciais dentro do nosso município. Aproveitamos para apresentar algumas das ações e avanços nas políticas públicas de promoção da igualdade racial em Rio Branco, em especial da atual gestão”, afirmou.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco