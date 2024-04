PM de SP abre inscrições para 2.700 vagas de soldado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abre nesta segunda-feira (1/4), às 10h, as inscrições para o concurso público para o preenchimento de 2.700 vagas de soldado de 2ª classe da corporação. A remuneração básica é de R$ 4.852,21.

As inscrições vão até 8 de maio, mediante taxa de R$ 85, e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Os candidatos serão submetidos a dois exames de conhecimentos, uma prova objetiva e outra dissertativa. Além disso, serão feitos exames de aptidão física, saúde, psicológico e análise dos candidatos.

Podem se inscrever brasileiros do sexo feminino e masculino, com idade entre 17 e 30 anos. Também é necessário ter concluído o ensino médio e ser habilitado entre as categorias “B” e “E”. Os outros requisitos, podem ser conferidos no edital do concurso.

Os exames de conhecimento serão aplicados em 37 municípios paulistas e em 14 capitais fora do estado (Belo Horizonte, Brasília Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória).