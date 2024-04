Diferença de nível do Rio Acre em relação a 1º de abril de 2023 é de 13m; possibilidade de seca preocupa Defesa Civil

Após Rio Branco sofrer com a segunda maior enchente de sua história, com milhares de pessoas atingidas e desabrigadas, o Rio Acre deve continuar a dar “dor de cabeça” à população.

Depois de muita água, a preocupação agora é com muita seca. A perspectiva é que Rio Branco enfrente uma das maiores secas da capital acreana, pior do que a de 2023, que foi considerada histórica.

Alguns sinais do que os moradores de Rio Branco devem enfrentar estão sendo dados neste 1º de abril. Desde ontem, que o nível do manancial está abaixo da cota de 5 metros, o que é considerado extremamente preocupante para o período. Na medição realizada às 6 horas de hoje, o nível do Rio Acre é de 4,78 m. Em um comparativo como o ano passado, no dia 1º de abril de 2023, o nível era de 17,72, o que representa 13 metros a mais do que a cota atual.

“Infelizmente, é uma diferença muito grande. A expectativa, infelizmente, é que tenhamos este ano uma das maiores secas da nossa história, já temos esses sinais e neste início de abril, abaixo de 5 metros é abaixo do esperado e vai ser muito complicado para todos nós este anos em relação à seca”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.