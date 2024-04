Ouro renova recorde histórico após fechar em alta com busca por ativos seguros

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho, contrato agora mais líquido, fechou em alta de 0,84%, a US$ 2.257,10 a onça-troy, novo recorde histórico. No mês de março, o metal acumulou ganho de 8,94%.

No front geopolítico, um ato de agressão de Israel, na tarde desta segunda-feira, teve como alvo o prédio do consulado do Irã, no bairro de Mezzeh, em Damasco, informou a agência de notícias Sana.

Entre os dados divulgados nesta segunda-feira, o PMI da indústria americana medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM) subiu de 47,8 em fevereiro a 50,3 em março.

Além de bater a previsão de 48,5 dos analistas ouvidos pela FactSet, o índice superou a marca de 50 pela primeira vez em 16 meses, o que aponta para expansão da atividade nessa pesquisa.

O indicador veio após os dados da inflação PCE dos EUA, divulgados na sexta-feira, alimentarem esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderia começar a reduzir juros a partir de junho.

O dado impulsionava as taxas de juros dos Treasuries, o que não limitava o movimento do ouro, que, habitualmente, tende a se comportar em uma relação inversa com as taxas de juro.

À medida que as taxas de juro sobem, o ouro tende a se tornar menos atrativo em comparação com ativos de renda fixa. Perto das 14h30, a taxa projetada nos títulos de 2 anos dos EUA subia a 4,710%. *Com informações da Dow Jones Newswires.