Neymar usou relógio mais caro que premiação do Campeonato Paulista

Conquistar o Paulistão, contudo, vale mais que os R$ 5 milhões para o Santos, que saiu na frente na disputa ao vencer o Palmeiras por 1 a 0. O clube vive o ano mais desafiador da história, rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o Palmeiras, o título representa o tricampeonato e, pela terceira vez, virando os jogos das finais. No lado alviverde, o atacante Endrick, de saída para o Real Madrid no meio do ano, quer se despedir com a conquista. A disputa derradeira será no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

Já Neymar não vê a hora de voltar aos gramados. Desde outubro, o camisa 10 está sem jogar. Ele se recupera de uma cirurgia após sofrer grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, no ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A expectativa é de que ele retorne somente no segundo semestre e, assim, fique fora da disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos. Recentemente, o presidente santista, Marcelo Teixeira, explicou os caminhos possíveis para que o craque retorne ao Santos para retomar o futebol.