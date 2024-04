‘No outro dia eu já estava enxergando as cores’: pacientes celebram volta da visão com transplante de córnea

Uma semana depois de passarem por um transplante de córnea, os pacientes Rubens Maia e Francisco Lebre, de 79 e 58 anos respectivamente, podem dizer que suas vidas foram transformadas. Nesta quinta-feira, 18, fizeram, em Rio Branco, a primeira consulta de retorno oftalmológico após a cirurgia e relataram como o transplante mudou suas vidas.

Há cerca de 15 anos sem enxergar, Rubens Maia conta que, no dia seguinte à cirurgia, sua visão começou a voltar gradativamente. “No outro dia eu já tava vendo na televisão as cores, já via vermelho, preto, verde, branco. Antes eu não via nada disso e agora eu vejo até a minha mão aqui. Foi uma maravilha, uma bênção”, narra Rubens, que já conta os segundos para voltar a ler, o que poderá realizar com o passar dos dias.

A sensação de enxergar pela primeira vez após tanto tempo privado do sentido é similar à experimentada por Francisco, que desde 2019, depois de um acidente de trabalho, deixou de ver com o olho direito. “Primeiramente quero agradecer a Deus pela bênção na minha vida e ao pessoal da Fundação, que me atendeu muito bem. Graças a Deus, já estou enxergando um pouco. Quero agradecer também à minha irmã, pela paciência que está tendo comigo, e à doutora [que fez a cirurgia]. Eu não enxergava nada, hoje já estou enxergando”, afirma.

Somente em 2024, a Saúde do Acre já realizou 21 cirurgias de córnea na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), na capital. A presidente da instituição, Ana Beatriz Souza, reforça a importância do trabalho promovido na Fundação. “É uma alegria muito grande podermos proporcionar essa transformação na qualidade de vida dos pacientes. Toda a equipe está empenhada em atender da melhor forma possível e vamos continuar trabalhando para ampliar ainda mais a oferta de transplantes para a nossa população”, destaca.

A enfermeira Valéria Monteiro, que coordena o Serviço de Transplantes da Fundhacre, também enfatizou que a proposta é expandir os serviços, alcançando cada vez mais as pessoas que necessitam. “É gratificante acompanhar de perto a recuperação desses pacientes. Ver que eles voltaram a enxergar depois de tantos anos, após as cirurgias realizadas aqui na Fundhacre, nos enche de alegria e motivação”, diz.