No Acre, mais de 46,3 mil contribuintes já entregaram a declaração do IR 2024

A menos de dois meses do fim do prazo (31 de maio), 46.346 pessoas já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2024, de acordo com dados da Receita Federal até às 11 horas da manhã desta segunda-feira, 8. O início do prazo de entrega foi 15 de março.

Neste ano, a expectativa do Fisco é de ter um aumento de 4% em relação ao volume de declarações recebidas no ano passado no estado, que foi de 104.968. Ao todo, são esperadas 109.683 declarações para 2024.

Em todo o país a expectativa é de receber 43 milhões de declarações, e mais de 11.845.000 foram entregues até esta segunda.

Na 2ª Região Fiscal – composta pelos estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima – foram entregues 711.460 declarações até o momento.

A restituição será paga em cinco lotes a partir de 31 de maio, seguindo o calendário:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 28 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 30 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Para fazer a declaração, é preciso baixar o programa do IR 2024 disponível no site da Receita Federal — com cuidado para não baixar as versões de anos anteriores. Quem entrega nos primeiros dias recebe a restituição (se tiver direito a ela) nos primeiros lotes – portanto é bom se antecipar.