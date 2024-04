Governo inaugura novo prédio do Detran, lança o Aprova Mais e entrega viaturas de trânsito

O governador Gladson Cameli entregou ao Departamento de Trânsito do Acre – DETRAN/AC 52 veículos para fiscalização e instrução de contemplados pelo programa CNH Social, nesta segunda-feira (8). A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu na nova sede do Detran, que foi inaugurada hoje na Estrada Dias Martins, antiga U:Verse.

As 40 motocicletas de fiscalização completamente equipadas com sinalizações de emergência foram entregues à Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito – Ciftran, que distribuirá os recursos para Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

5 motocicletas, 5 carros e 2 carros PCD foram entregues ao Detran para aula de reforço aos contemplados pelo programa CNH Social, que já formou 7 mil pessoas no Acre. “São veículos que vão servir ao programa Aprova Mais, do Detran, que dá apoio ao programa CNH Social. Algumas pessoas contempladas pela CNH Social acabam não conseguindo passar nas etapas em aulas oferecidas pelo programa, e não tem recurso para refazer as aulas. Esses veículos são justamente para dar apoio a essas demandas, que vai usar pessoal do Detran para instrução e avaliação”, disse Taynara Martins, presidente do Detran.

O governador Gladson Cameli disse que a nova sede do Detran e a entrega dos novos veículos são provas de um avanço das ações do órgão em todo o Acre. “Se eu fosse falar de tudo o que pudemos fazer de melhorias, passaria o dia falando. Mas nós além de fiscalização, além de educação, fizemos no Detran programas sociais, o que não existia antes. Eu agradeço a todos os servidores pelo emprenho e parceria”, afirmou o governador.

Nova sede do Detran/AC

A nova sede do Detran na Estrada Dias Martins fica localizada no antigo prédio da FAAO, onde mais tarde funcionou a U:Verse.

No local, o Detran centralizará os serviços de consultas diversas, acesso para exames médicos, renovação de habilitação de condutores e veículos, fotografia, biometria e outros. “É muito mais comodidade ao cidadão, um espaço completo, amplo, que vai dar economia de tempo para a população que antes ficava pulando de um prédio para o outro”, disse Taynara Martins.

Com a inauguração do novo espaço, o atendimento ao público do Detran em Rio Branco passa a acontecer apenas na OCA, no centro da capital, e no novo prédio.

FOTOS DE SÉRGIO VALE