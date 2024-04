Edital de concurso do Detran será lançado hoje (8) em edição extra do DOE

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta segunda-feira (8) que irá publicar em edição extra do Diário Oficial do Estado o edital para concurso do Departamento de Trânsito do Acre – DETRAN/AC com 100 vagas para contemplar todas as regionais do estado.

De acordo com o governador, o concurso tem disposição de vagas para assistente de trânsito, pedagogo, analista de sistema, analista de sistema, analista de trânsito, contador, agente de autoridade de trânsito, examinador de trânsito, engenheiro civil e assistente de trânsito.

Mais informações devem ser divulgadas ainda nesta segunda-feira com o lançamento do edital.