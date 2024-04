James Rodriguez voltará a disputar a Libertadores depois de 14 anos

O colombiano James Rodriguez voltará a disputar uma Libertadores após 14 anos, pelo São Paulo. O jogador disputou a competição uma única vez, pelo Banfield, em 2010, quando ainda era considerado uma grande promessa do futebol sul-americano.

Em 2020, com apenas 19 anos, James disputou oito jogos pelo time, marcando cinco gols na competição. O Banfield passou de fase mas foi eliminado nas oitavas de final. Alguns dias após a eliminação, foi negociado com o Porto, de Portugal. Os gols foram marcados contra o Morelia, do México, o Deportivo Cuenca do -ECU e Nacional-URU (duas vezes) durante a fase de grupos.

Já nas oitavas, James enfrentou o Internacional, que naquele ano foi bicampeão da Libertadores. Ele marcou um dos gols no jogo de ida, que o Banfield venceu por 3×1. Na volta, o Internacional fez 2×0 no Beira Rio e avançou de fase.

Agora James Rodriguez busca seu espaço como titular na equipe de Thiago Carpini querendo provar seu valor. O São Paulo, tricampeão da Libertadores, fará sua estreia na próxima quinta-feira (4/4), contra o Talleres, em jogo na Argentina.

No último amistoso preparatório do time paulista, James foi titular e ajudou o time a vencer o Atlético de Mogi por 10×0, colaborando com algumas assistências e sendo elogiado por Carpini, que pode dar uma chance ao jogador como titular.