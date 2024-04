Julgamento sobre cassação de Moro deve ser suspenso por pedido de vista coletivo

O julgamento que pode levar à cassação do senador Sergio Moro (União-PR) que terá início nesta segunda-feira (1º) deve ser suspenso por um pedido de vista coletivo, de acordo com um integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O pedido vai ser feito, segundo apurou a CNN, porque o relator do processo, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, não disponibilizou seu voto para os demais colegas do tribunal.

O desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE-PR, reservou três datas para a análise da ação que pede a cassação de Moro: esta segunda-feira (1º), quarta-feira (3) e segunda-feira (8).

Caso se confirme o pedido de vista, interrompendo a análise do processo nesta segunda-feira, uma nova data será reservada para que os magistrados se debrucem sobre o processo: terça-feira (9).

O futuro político de Moro, no entanto, será definido, de fato, nos próximos meses pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Independentemente do resultado no TRE-PR, seja condenando ou absolvendo o senador, a defesa de Moro e o Ministério Público Eleitoral devem recorrer para o TSE.