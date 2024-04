Com 300 máquinas pesadas, prefeitura lança projeto que vai recuperar mais de 2 mil ruas

Cerca de 300 máquinas pesadas foram apresentadas no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 1°, durante lançamento do programa Asfalta Rio Branco, da prefeitura municipal, que pretende investir R$ 190 milhões na recuperação de mais de 2 mil ruas na capital. Além da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 10 empresas privadas dividem as 10 regionais de Rio Branco para trabalho simultâneo, sob fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do município.

O gestor de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, disse que o programa é a base do propósito maior da gestão, que é empregar. “Nós temos essa ciência de que para produzir, para empregar, é necessário estruturar. Esse programa é um exemplo de responsabilidade e zelo da gestão, temos trabalhado com dinheiro dos impostos, é a nossa forma de retribuir ao contribuinte”, afirmou.

O valor investido no programa é de R$ 50 milhões de recursos próprios, mais R$ 140 milhões de empréstimos. No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não alocou este último valor. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disse que os R$ 50 milhões em caixa é o suficiente para os primeiros 90 dias de trabalho. “Todos os anos a legislação para aprovação de projeto muda. Nós enviamos esse projeto em janeiro, pode ser que algo tenha mudado em termos de requisitos, mas vamos acertar toda essa documentação. Acreditamos que os R$ 50 milhões de recurso próprio seja suficiente para manter o programa até que caia o empréstimo, não teremos problema”, disse o prefeito.

Além de pavimentação, o projeto vai fazer manutenção ou instalação de abastecimento de água, esgoto, e implantação de calçadas. O trabalho começa de forma imediata nas regionais do Belo Jardim e Calafate, e até o fim da semana em todas as regionais.