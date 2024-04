Investimento de R$ 190 milhões em recuperação de ruas deve ser o maior da história, diz José Adriano

O presidente da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC José Adriano, disse nesta segunda, 1°, que o programa lançado hoje pela Prefeitura de Rio Branco para a recuperação de mais de 2 mil ruas deve ser o maior investimento pontual da história da capital.

Segundo José Adriano, o Asfalta Rio Branco, que colocará mais de 300 máquinas pesadas em 10 frentes de trabalho no município, ajuda na recuperação da economia após duas cheias de rio e igarapés consecutivas. “Este valor de investimento proposto de quase R$ 200 milhões deve gerar no mínimo 400 empregos diretos e é o maior investimento pontual já feito nesta capital, em todas as gestões. Isto, com certeza, fortalece nossa economia e dá o pontapé inicial para os trabalhos de verão”, afirmou.

Ainda de acordo com José Adriano, o diferencial do projeto da prefeitura, este ano, é o trabalho em todas as regionais. “Nós tínhamos antes um privilégio às ruas do centro da cidade, os bairros ficavam esquecidos. Conversei com alguns presidentes de bairros aqui e alguns não tinham qualquer condição de trafegar em suas ruas” disse.