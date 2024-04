Influenciadores têm queimaduras e são socorridos após ficarem com pés imersos em gelo com sal para reality

“Aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Perguntei ao bombeiro se tinha risco, mas ele não deu resposta de nada. Os participantes ficaram receosos, perigo com queimadura no pé, e, infelizmente, aconteceu o pior. Eu perguntei se queriam participar ou desistir, apenas uma participante desistiu. Os demais não aguentaram dois minutos. Braz, Thammy, Caio e Matheus, lutaram até o fim e ficaram mais de 15 minutos com pé no gelo. O bombeiro não falava nada e pedi para parar. Dei um empate. Assim que eles tiraram o pé do gelo, notei que gritaram de dor, que estava ardendo, choraram muito, fiquei em estado de choque. O pé de Caio não teve lesão. Mas o de Thammz, Braz e Matheus reagiram de outra forma, ficaram em um estado de ir ao hospital”, disse Neiff, no Instagram.

Veja o vídeo: