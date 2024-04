PCAC apreende drogas e celulares destinados à unidade prisional do município de Sena Madureira

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre, através da delegacia de Sena Madureira, lançou a operação “Muralha” com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão. A ação tinha como foco a interceptação de drogas e celulares que supostamente seriam destinados à Unidade Penitenciária de Sena Madureira.

Durante as buscas, foram encontrados diversos celulares, carregadores, um radiotransmissor, munições calibre 22, maconha e cocaína. Essas substâncias estavam cuidadosamente embaladas em pacotes acolchoados e envolvidas em plástico, amarradas com fios de linha. Esse método indicava uma tentativa de introduzir os pacotes no presídio, facilitando sua entrada pelos detentos.

Além das apreensões, a operação resultou na prisão em flagrante de uma mulher e um homem, ambos com 21 anos de idade. Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população, combatendo o tráfico de drogas e desmantelando atividades do crime organizado.

Por Ascom/PCAC